Дмитрий Губерниев рассказал, кто из депутатов-спортсменов мог бы вернуться в спорт

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал планы партии «Единая Россия» перестать привлекать музыкантов и спортсменов к работе в Государственной думе. Ранее стало известно о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ.
«Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте.
Есть же у нас замечательный пример в биатлоне: Алексей Волков. Он сразу после окончания спортивной карьеры по приглашению более опытных тренеров пошёл тренировать женскую сборную по биатлону», — цитирует Губерниева Ura.ru.
По его мнению, сборной России по биатлону пригодился бы опыт Антона Шипулина и Сергея Чепикова.
«С учётом опыта депутатской деятельности он [Шипулин] мог бы начать тренировать мальчишек и девчонок в Свердловской области, будет готовить наш будущий резерв для национальной сборной команды. Ему ведь ещё может помогать и Сергей Чепиков, который тоже депутат Госдумы. Вот они вдвоём смогут ставить перед собой высокие задачи, вернуть нашему биатлону былые успехи», — добавил он.
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