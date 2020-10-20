Дмитрий Губерниев рассказал, кто из депутатов-спортсменов мог бы вернуться в спорт

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал планы партии «Единая Россия» перестать привлекать музыкантов и спортсменов к работе в Государственной думе. Ранее стало известно о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

«Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте.

Есть же у нас замечательный пример в биатлоне: Алексей Волков. Он сразу после окончания спортивной карьеры по приглашению более опытных тренеров пошёл тренировать женскую сборную по биатлону», — цитирует Губерниева Ura.ru.

По его мнению, сборной России по биатлону пригодился бы опыт Антона Шипулина и Сергея Чепикова.

«С учётом опыта депутатской деятельности он [Шипулин] мог бы начать тренировать мальчишек и девчонок в Свердловской области, будет готовить наш будущий резерв для национальной сборной команды. Ему ведь ещё может помогать и Сергей Чепиков, который тоже депутат Госдумы. Вот они вдвоём смогут ставить перед собой высокие задачи, вернуть нашему биатлону былые успехи», — добавил он.