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Сливко показала новое фото в голубом наряде

Сливко показала новое фото в голубом наряде
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала новое фото в голубом наряде.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сливко.

В 2016 году Сливко победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, что в 2019 году Сливко отказалась от звания секс-символа мирового биатлона. Звание ей предложил сам Губерниев.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить заключительный этап сезона в Норвегии.

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