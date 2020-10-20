Сливко показала новое фото в голубом наряде
Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала новое фото в голубом наряде.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сливко.
В 2016 году Сливко победила на проходившем в Тюмени чемпионате Европы, выиграв гонку в сингл-миксте. Два года спустя она завоевала серебро ЧЕ в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке, а в 2020 году — ещё раз серебро ЧЕ в смешанной эстафете.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, что в 2019 году Сливко отказалась от звания секс-символа мирового биатлона. Звание ей предложил сам Губерниев.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить заключительный этап сезона в Норвегии.
«Релакс после тренировки». Сливко показала фото в купальнике
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