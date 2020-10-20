Чемпион мира по биатлону Круглов назвал самое яркое впечатление в карьере

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился воспоминаниями о спортивной карьере.

«Много было ярких впечатлений, и, наверное, здесь сложно выделить какое-то одно. Наверно, это и выступления на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира. Не знаю, что из этого было самым ярким. Первое, что пришло на ум – это последний этап в эстафете на Олимпиаде в Турине-2006. Для меня это был первый опыт на соревнованиях такого уровня, и это, конечно, была колоссальная ответственность. Психологически было очень тяжело. Мне, молодому и тогда ещё совсем зелёному спортсмену (а тогда в команде ещё были Сергей Чепиков, Павел Ростовцев) было непросто выходить на последний этап вместе с Бьорндаленом и Пуаре, справляться с собственными нервами и делать свою работу. Но это было очень запоминающееся событие», — цитирует Круглова «Лыжный спорт».