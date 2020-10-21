Слепова, пропустившего три допинг-теста, не будут отстранять на время разбирательств

Валерий Хромоножкин, личный тренер российского биатлониста Алексея Слепова, рассказал, что его подопечный продолжит тренироваться пока будет изучаться его дело о пропуске допинг-тестов. Ранее стало известно, что Слепов в течение 12 месяцев пропустил три допинг-теста. За это его могут дисквалифицировать.
«Отстранения не было, он продолжает готовиться к сезону и ждать решения по этому делу», — цитирует Хромоножкина ТАСС.
Ранее тренер пояснил, что спортсмен пропустил тесты из-за инфекционного отравления. При этом Хромоножкин назвал поведение биатлониста «безалаберным».
Слепов был вызван в сборную России. Спортсмен признался, что вызов в национальную команду стал для него неожиданностью. В сезоне-2019/2020 33-летний биатлонист выступал в Кубке IBU. В общем зачёте соревнований он стал 35-м.
- 21 октября 2020
-
00:26
- 20 октября 2020
-
23:39
-
22:31
-
22:16
-
19:25
-
17:14
-
15:56
-
12:30
- 19 октября 2020
-
19:10
-
18:50
-
17:51
-
16:30
-
13:44
-
13:29
-
11:10
- 18 октября 2020
-
14:16
-
13:46
- 17 октября 2020
-
21:41
-
20:24
-
15:44
-
14:07
- 16 октября 2020
-
21:23
-
15:21
-
10:00
-
09:21
- 15 октября 2020
-
21:13
-
18:56
-
15:37
-
15:29
-
09:19
-
00:47
- 14 октября 2020
-
22:14
-
14:36
-
09:19
- 13 октября 2020
-
19:56