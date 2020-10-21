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Слепова, пропустившего три допинг-теста, не будут отстранять на время разбирательств

Слепова, пропустившего три допинг-теста, не будут отстранять на время разбирательств
Биатлон / Кубок мира 0

Валерий Хромоножкин, личный тренер российского биатлониста Алексея Слепова, рассказал, что его подопечный продолжит тренироваться пока будет изучаться его дело о пропуске допинг-тестов. Ранее стало известно, что Слепов в течение 12 месяцев пропустил три допинг-теста. За это его могут дисквалифицировать.

«Отстранения не было, он продолжает готовиться к сезону и ждать решения по этому делу», — цитирует Хромоножкина ТАСС.

Ранее тренер пояснил, что спортсмен пропустил тесты из-за инфекционного отравления. При этом Хромоножкин назвал поведение биатлониста «безалаберным».

Слепов был вызван в сборную России. Спортсмен признался, что вызов в национальную команду стал для него неожиданностью. В сезоне-2019/2020 33-летний биатлонист выступал в Кубке IBU. В общем зачёте соревнований он стал 35-м.

Слепов отреагировал на возможную дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов
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