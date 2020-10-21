Майгуров: СБР надо ещё полгода, чтобы рассчитаться с долгами

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организации потребуется ещё полгода, чтобы расплатиться с долгами.
Напомним, в декабре 2017 года Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил СБР в правах. Организации необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых есть и финансовые обязательства.
«Долгов было достаточно много. Я не хотел бы называть точную сумму по определённым причинам, но долги были и до сих пор остаются. Думаю, нам потребуется ещё полгода, чтобы постепенно со всеми расплатиться.
Долги есть разные: и перед различными ИП, и перед физическими лицами. Есть и выплаты заграничным отелям, оставшиеся от предыдущего руководства СБР, которые мы сейчас процентов на 80 закрыли. Эта сумма, приблизительно 300 тысяч евро, до начала сезона тоже будет закрыта. Вообще я бы не заострял диалог именно на финансах», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».
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