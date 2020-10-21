Майгуров — об арестованном Кравцове: он ничего для нас не делал, кроме хорошего

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал арест бывшего главы организации, директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова по делу о растрате в особо крупных размерах. Кравцов взят под стражу до 15 ноября.

«На репутации СБР это никаким образом не отражается, по крайней мере я на себе это не ощущаю. Внутри нашей организации разговоров об этом практически нет.

Но мы, конечно, переживаем и следим за тем, как развиваются события, потому что Александра Михайловича Кравцова мы все знаем долгое время, и, кроме хорошего, он ничего для нас не делал. Но для СБР никаких репутационных рисков в этом нет», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

Четыре года (с 2014 по 2018-й) 67-летний Кравцов руководил СБР, возглавлял российскую делегацию на Олимпийских играх в Сочи. Также Кравцов является членом совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, членом комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта.