Каминский: снега в Алдане столько, что вчера ратраки даже не справились

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о подготовке спортсменов к сезону. В настоящее время мужская команда проводит сбор в Якутии.

Напомним, ранее стало известно, что биатлонист Пётр Пащенко заразился коронавирусом.

«На тренировочном процессе Петра Пащенко, конечно, эта ситуация отразилась радикально. Он изолирован, тренировки никакие, естественно, не проводит.

Остальные ребята тренируются по плану. Мы живём на отдельном этаже, питаемся отдельно, на тренировку тоже выходим только в своё время, боксы и кабины для подготовки лыж у нас тоже отдельные. Постоянно ходим в масках, исключая непосредственно тренировки. Пока не могу сказать, когда нас выпустят с карантина. Санитарные врачи в постоянном контакте с доктором команды, а я занимаюсь своей работой.

Снега в Алдане столько, что вчера ратраки даже не справились, нам пришлось перенести скоростную тренировку. Работаем над всеми аспектами, которые могут помочь в этом сезоне», — приводятся слова Каминского на официальном сайте Союза биатлонистов России.