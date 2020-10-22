РУСАДА оправдало биатлониста Слепова по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило рассмотрение возможного пропущенного теста биатлонистом Алексеем Слеповым от 30 сентября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Слеповым, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.

30 сентября, находясь в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. С признаками инфекционного отравления он обратился за медицинской помощью и в итоге был вынужден остаться в городе. При этом, согласно его отметке в системе антидопингового контроля АДАМС, с вечера того дня спортсмен должен был находиться во Владимире.