Польховский — об оправдании Слепова: новость радостная. Но три пропуска – разгильдяйство

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало биатлониста Алексея Слепова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Новость, конечно, радостная, Алексей теперь продолжит подготовку. Я знаю его настрой, его профессиональное отношение к тренировочному процессу.

Но три пропуска – отчасти разгильдяйство, непонимание того, что это могло плачевно закончиться как для него, так и для нас. Свои усилия в него вкладывают регион, тренерский состав. Ему надо быть бдительнее. Да и другим ребятам, для которых эта история послужит примером», — приводит слова Польховского ТАСС.

33-летний Слепов — трёхкратный чемпион Европы (2015), победитель общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/2014, чемпион России.