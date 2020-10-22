Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский — об оправдании Слепова: новость радостная. Но три пропуска – разгильдяйство

Польховский — об оправдании Слепова: новость радостная. Но три пропуска – разгильдяйство
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало биатлониста Алексея Слепова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Новость, конечно, радостная, Алексей теперь продолжит подготовку. Я знаю его настрой, его профессиональное отношение к тренировочному процессу.

Но три пропуска – отчасти разгильдяйство, непонимание того, что это могло плачевно закончиться как для него, так и для нас. Свои усилия в него вкладывают регион, тренерский состав. Ему надо быть бдительнее. Да и другим ребятам, для которых эта история послужит примером», — приводит слова Польховского ТАСС.

33-летний Слепов — трёхкратный чемпион Европы (2015), победитель общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/2014, чемпион России.

РУСАДА оправдало биатлониста Слепова по подозрению в нарушении антидопинговых правил
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020