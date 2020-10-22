Биатлонист Слепов, пропустивший три допинг-теста, отреагировал на оправдательный вердикт

Российский биатлонист Алексей Слепов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен отреагировал на оправдательное решение Российского антидопингового агентства. Ранее стало известно, что Слепов пропустил три допинг-теста.
«Порой приходится сталкиваться с непростыми ситуациями, будь то в жизни или в спорте. Со мной в последнее время часто такое происходит.
Несмотря на все трудности, главное верить в себя и не разочаровываться! Жизнь продолжается! Цените каждый день, хороший он или не очень», — написал Слепов в своём «инстаграме».
Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Слеповым, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.
30 сентября, находясь в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. С признаками инфекционного отравления он обратился за медицинской помощью и в итоге был вынужден остаться в городе. При этом, согласно его отметке в системе антидопингового контроля АДАМС, с вечера того дня спортсмен должен был находиться во Владимире.
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