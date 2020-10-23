Дмитрий Васильев обвинил Слепова в непрофессионализме

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало биатлониста Алексея Слепова по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Это проявление непрофессионального подхода. Слепову очень повезло в данной ситуации. Скажем так, его простили авансом.

Да, его, грубо говоря, оправдали, но доводить до подобной ситуации не следовало. Спортсмен не должен так себя вести. Тем более спортсмен, который по возрасту уже сам может тренировать других. А он до сих пор разбирается со своими обязанностями…

Весь смысл системы допинг-тестирования в том, что офицеры приходят неожиданно. Спортсмен просто должен быть готов к их визиту и должен указывать подлинные данные своего местонахождения», — цитирует его «Спорт день за днём».