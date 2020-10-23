Глазырина — о допинговом скандале: помощь юристов — это большие деньги. Более $ 110 тыс.

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась деталями обвинения в антидопинговых нарушениях. Напомним, с 2017 по 2019 год Екатерина отбывала двухгодичную дисквалификацию на основании доклада Ричарда Макларена.



«Полной информации по первому случаю у меня нет до сих пор. И с той, незаслуженной, по моему мнению, дисквалификацией не была согласна, но честно ее отбыла, честно вернулась в спорт, и все мои пробы после этого чистые. Всё это время жила мечтой вернуться, мечтала выступить на Играх в Пекине, хотя, конечно, слышала за спиной разговоры, что на Олимпиаду меня больше не пустят.



Сейчас по новому обвинению собираю информацию. Хочу сама за все взяться и довести дело до конца. Для меня принципиально отстоять в данной ситуации свое имя. Не рассчитываю ни на кого, кроме себя. Помогут – хорошо, но лучше полагаться на собственные силы и возможности.



Обратились к зарубежным юристам, и нам обозначили сумму — 100 тысяч швейцарских франков (около $ 110 тыс. — Прим. «Чемпионата»), в которую может вылиться юридическая поддержка и всевозможные суды. Понимаю, что сумма может вырасти. Для нашей семьи это очень большие деньги.



Существующая система обвинения и наказания спортсменов чудовищна, у тебя нет ресурсов бороться с ВАДА и международными федерациями. Мы с мужем готовы идти дальше, но отстоять мою невиновность.



Сейчас мы попросили двухмесячную отсрочку, чтобы собрать полный пакет документов и досконально понять, на чем основывается обвинение. В частности, мы запросили у IBU всю информацию, которая имеется по инкриминируемым мне пробам. Уведомлений, что мне до этого прислали, явно недостаточно, чтобы начать что-то предпринимать. Но не могу точно сказать, как быстро IBU отреагирует на запрос», – цитирует Глазырину «RT на русском».

Тренер Глазыриной: отправляли запрос в РУСАДА, ответ — все допинг-пробы отрицательные