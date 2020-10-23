Шипулин рассказал, чем жертвуют биатлонисты ради победы на Олимпиаде

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин рассказал о подготовке к Олимпийским играм.



«Ради побед и в целом успеха в спорте приходится многим жертвовать. Ты должен постоянно находиться вдали от близких, строго следить за своим режимом, рационом, изучать собственный организм, как он реагирует на те или иные продукты. Безусловно, не стоит злоупотреблять сладким, стоит отказаться от фаст-фуда, ограничить себя в употреблении газировок и других вредных продуктов.



Правильное питание — важная часть залога любого спортсмена. Этот список можно продолжать почти до бесконечности, но всё это уходит на второй план, когда ты стоишь на высшей ступени пьедестала, видишь, как в честь тебя или команды поднимается флаг России и играет наш гимн. Это абсолютно невероятные ощущения, ради которых ты пахал на тренировках и соревнованиях», — цитирует Шипулина Ura.ru.



На Олимпиаде 2014 года в Сочи Шипулин, в составе российской мужской эстафетной команды вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко, стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x7,5 км. После того как Е. Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона и аннулировали его результаты в сезоне-2013/2014, золота Сочи-2014 также лишились Шипулин, Малышко и Волков.