Шипулин дал совет спортсменам, которым предстоит участвовать в Олимпиаде

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин обратился к спортсменам, которые мечтают выступить на Олимпийских играх.



«Любому, кто хочет принять участие в больших стартах, нужно понимать, что для этого придётся долго и упорно работать. Нужно перестать лениться, где-то работать через не могу.



Путь к успеху, как правило, является долгим и непростым. Необходимо чётко поставить себе цель и идти к ней, несмотря на все возникающие сложности. И, конечно, нужно верить в себя», — цитирует Шипулина Ura.ru.



На Олимпиаде 2014 года в Сочи Шипулин, в составе российской мужской эстафетной команды вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Дмитрием Малышко, стал олимпийским чемпионом в эстафете 4x7,5 км. После того как Е. Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона и аннулировали его результаты в сезоне-2013/2014, золота Сочи-2014 также лишились Шипулин, Малышко и Волков.

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