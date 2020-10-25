Польховский не исключил, что заразившийся коронавирусом Пащенко поедет на Кубок мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на вопрос о шансах заразившегося коронавирусом Петра Пащенко попасть в состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

«В случившемся приятного мало, но до тюменского сбора время ещё есть. Если посмотреть на другие виды спорта, особенно игровые, там ребята возвращаются на поле вскоре после болезни. Надеемся, у Петра всё пройдёт по лёгкому пути», — приводит слова Польховского ТАСС.

Мужская сборная России приступила к тренировочному сбору в центре зимних видов спорта в Алдане (Якутия). После приезда спортсмены прошли тест на коронавирус. Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Несколько этапов Кубка мира проходило без зрителей, а заключительный этап, в Норвегии, был и вовсе отменён.