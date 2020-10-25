Лариса Куклина — о снежном сборе в Тюмени: тренер спуску не даёт. Всё круто!

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о первом сборе на снегу, который она проводит в Тюмени вместе с остальной командой. Ранее в это межсезонье Куклина тренировалась по индивидуальному графику.

«Наконец-то стартовал наш первый снежный сбор! Тюмень встретила прекрасно подготовленной лыжной трассой. Условия для тренировок замечательные, круг 4 км. Обстановка в команде рабочая. Михаил Викторович спуску не даёт. Всё круто!» – написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».

Тренировочный сбор национальной сборной в Тюмени под руководством старшего тренера женской команды Михаила Шашилова начался 22 октября. Помимо Куклиной, к команде присоединилась Евгения Павлова.