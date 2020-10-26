Российская биатлонистка Алёна Иванова намерена перейти в сборную Молдавии

Российская биатлонистка Алёна Иванова намерена сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Молдавии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Молдавии.

По данным источника, Иванова должна получить молдавское гражданство до конца года. На предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в феврале 2021 года в словенской Поклюке, Иванова сможет выступить за новую сборную. Биатлонистка не выступала за национальную команду России на международных стартах, поэтому ей не потребуется разрешение на переход от Союза биатлонистов России.

26-летняя Алёна Иванова — мастер спорта, серебряный призёр чемпионата России 2017 года в эстафетной гонке.

Весной 2020 года в сборную Молдавии перешли три российских биатлониста — Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.