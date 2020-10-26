Матвей Елисеев: как же круто вновь встать на лыжи на натуральном снегу

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился эмоциями от начала работы на сборе на Семинском перевале (Республика Алтай). Спортсмен признался, что был очень рад вновь встать на лыжи.

«Как же круто вновь встать на лыжи на натуральном снегу да в такой красоте. Никакие глетчеры не нужны! Конечно, летом ледник поможет, но когда тут снег выпадает, больше ничего не надо», – сказал Елисеев в «сториз» в своём «инстаграме».

Матвей успешно выступил на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени: завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км, занял четвёртое место в спринте на 10 км и выиграл стартовый этап в эстафете.

В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Елисеев занял 15-е место. Его лучшим результатом стало третье место в стартовой гонке сезона — спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.