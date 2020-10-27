Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Россиянка Алёна Иванова объяснила решение перейти в сборную Молдавии

Россиянка Алёна Иванова объяснила решение перейти в сборную Молдавии
Биатлон 0

Российская биатлонистка Алёна Иванова объяснила решение сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Молдавии.

«Этот переход даёт мне шанс попробовать свои силы в Кубке мира. Возможность отобраться в сборную России существует, но конкуренция в стране достаточно высокая, поэтому не факт, что это удастся. И даже если представить, что я попаду в состав на Кубок мира, выступить на Олимпиаде у меня шансов практически нет. А поехать туда — одна из моих целей.

Кроме того, мне нужно спокойствие. Я достаточно мнительный, самовнушаемый человек, и мне важно, чтобы всё складывалось спокойно, без нервотрёпки», — приводит слова Ивановой ТАСС.

26-летняя Алёна Иванова — мастер спорта, серебряный призёр чемпионата России 2017 года в эстафетной гонке.

Российская биатлонистка Алёна Иванова намерена перейти в сборную Молдавии
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020