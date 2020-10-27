Россиянка Алёна Иванова объяснила решение перейти в сборную Молдавии

Российская биатлонистка Алёна Иванова объяснила решение сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Молдавии.

«Этот переход даёт мне шанс попробовать свои силы в Кубке мира. Возможность отобраться в сборную России существует, но конкуренция в стране достаточно высокая, поэтому не факт, что это удастся. И даже если представить, что я попаду в состав на Кубок мира, выступить на Олимпиаде у меня шансов практически нет. А поехать туда — одна из моих целей.



Кроме того, мне нужно спокойствие. Я достаточно мнительный, самовнушаемый человек, и мне важно, чтобы всё складывалось спокойно, без нервотрёпки», — приводит слова Ивановой ТАСС.

26-летняя Алёна Иванова — мастер спорта, серебряный призёр чемпионата России 2017 года в эстафетной гонке.