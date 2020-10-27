Россиянка Алёна Иванова объяснила решение перейти в сборную Молдавии
Российская биатлонистка Алёна Иванова объяснила решение сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Молдавии.
«Этот переход даёт мне шанс попробовать свои силы в Кубке мира. Возможность отобраться в сборную России существует, но конкуренция в стране достаточно высокая, поэтому не факт, что это удастся. И даже если представить, что я попаду в состав на Кубок мира, выступить на Олимпиаде у меня шансов практически нет. А поехать туда — одна из моих целей.
Кроме того, мне нужно спокойствие. Я достаточно мнительный, самовнушаемый человек, и мне важно, чтобы всё складывалось спокойно, без нервотрёпки», — приводит слова Ивановой ТАСС.
26-летняя Алёна Иванова — мастер спорта, серебряный призёр чемпионата России 2017 года в эстафетной гонке.
Российская биатлонистка Алёна Иванова намерена перейти в сборную Молдавии
- 27 октября 2020
-
12:05
-
11:52
-
11:36
-
11:05
-
10:56
-
10:55
- 26 октября 2020
-
19:14
-
18:15
-
17:14
-
11:58
- 25 октября 2020
-
23:50
-
13:14
- 24 октября 2020
-
00:11
- 23 октября 2020
-
22:15
-
21:40
-
16:26
-
14:37
-
14:08
-
12:33
-
10:51
- 22 октября 2020
-
20:46
-
16:46
-
14:19
-
12:26
- 21 октября 2020
-
19:00
-
17:44
-
13:44
-
10:31
-
00:26
- 20 октября 2020
-
23:39
-
22:31
-
22:16
-
19:25
-
17:14
-
15:56
Партнерский контент