«Апелляция вряд ли возможна». Драчёв — о лишении золотых медалей Е. Устюгова

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.
Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
«На данный момент надо выработать позицию максимальной защиты, которая ещё возможна. Но CAS аннулировал победы Устюгова на двух Олимпиадах. Фантастическое решение, я просто в шоке. Вряд ли здесь возможны какие-то апелляции.
Конечно, максимальные действия будут предприняты всеми, кто может помочь в этой беде. Серьёзный удар по всем биатлонистам страны и спорту в России. Мы на данный момент лишаемся многих медалей, которые были завоёваны нашими спортсменами. Это уже выходит за рамки здравого смысла», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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