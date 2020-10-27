Обозреватель Dagbladet: аннулирование результатов Устюгова — крупное поражение Путина

Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер прокомментировал решение панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

«Вчера были аннулированы все результаты российского биатлонного героя Евгения Устюгова на Играх 2014 года. Он был осуждён Спортивным арбитражным судом (CAS) за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское золото в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачёте зимних Олимпийских игр 2014 года.

Само по себе это уже крупное поражение для Владимира Путина. Олимпийские игры в Сочи были сугубо личной игрушкой президента России. Под руководством Путина великая держава привлекла иностранных звёзд и предоставила им российское гражданство, чтобы страна-хозяйка в конечном итоге сумела занять первое место по количеству медалей. Это первое место исчезло прошлой ночью. Это позор и для России, и для Путина», — написал Сэтер.