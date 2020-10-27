Васильев — о дисквалификации Устюгова: это уже ни в какие ворота не лезет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал дисквалификацию россиянина Евгения Устюгова за нарушения антидопинговых правил. Стало известно, что Спортивный арбитражный суд признал Евгения виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты за период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
«Считаю, когда Россия находится под колоссальным западным давлением, ничему удивляться не приходится. При чем здесь Ванкувер, вообще непонятно. Больше 10 лет прошло с момента победы. Могу ещё допустить, что произошло в Сочи, но не понимаю, почему так затягивает решение ВАДА.
Сейчас оказались заложниками невинные спортсмены — Волков, Шипулин, Малышко. Они совершенно не виноваты. Почему ВАДА раньше не сказало, что существуют какие-то подозрения, что у Устюгова проблемы с допинг-пробами? В этом случае тренеры поменяли бы Женю и поставили другого спортсмена. Но ничего не было сделано.
Решение по Ванкуверу — это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Вне всякого сомнения, это совершенное избирательный подход. До сих пор всем всё равно на решение с бегуном из Великобритании Мо Фарой, который все четыре олимпийские медали выиграл на допинге. Это происходит, потому что антидопинговое агентство Великобритании даёт такой отпор ВАДА, что они утираются и уходят в сторону, но что касается российских спортсменов, то можно беспредельничать по полной программе. Просто возмущён, даже не знаю, когда этому придёт конец», — цитирует Васильева Sport24.
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