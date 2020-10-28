«Нас всех стригут под одну гребёнку». Зайцева — о лишении золотых медалей Е. Устюгова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Считаю, что это решение CAS неправильное, то же самое, как и по мне. Они не основаны на фактах, доказательствах, которые им предоставили. Чисто обвинения со слов одного человека, а этому человеку все верят.

Безосновательные решения по Жене. Думаю, он также будет продолжать бороться и подавать апелляцию. Никто руки опускать не думает. Просто нечестное решение.

Не думаю, что наши ситуации похожи, но складывается ощущение, что нас всех стригут под одну гребёнку, не принимая во внимание личные моменты. Всех под одну», — цитирует Зайцеву «Р-Спорт».