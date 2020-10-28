Черезов — о лишении золотых медалей Е. Устюгова: неприятно, что могу потерять медаль

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, в которой участвовал и Черезов, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Конечно, неприятно осознавать, что могу потерять медаль. Большое количество трудов было вложено. Если решение будет принято не в пользу Евгения, это будет обидно и неприятно.

Сложно говорить о какой-то истине. Он на протяжении многих лет находился под контролем, часто за Евгением приезжали комиссары, постоянно брали кровь и, возможно, другие анализы.

Не понимаю эту причину. Что они у него искали? Какие у них есть данные? Сейчас уже прошло 10 лет. Где здесь истина? Надеюсь, что защита успеет подготовить апелляцию.

Я считаю, что Евгений чист, это моё личное мнение. В чём его винить-то? Он долгое время бегал на международной арене, а все эти разбирательства начались после завершения им карьеры. На каком основании они начали возвращаться к этому? Как сказал адвокат, здесь много разных нестыковок», — цитирует Черезова «Р-Спорт».