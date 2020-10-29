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Драчёв: СБР должен выплатить Тарасову 3,5 млн рублей — это их обязанность

Драчёв: СБР должен выплатить Тарасову 3,5 млн рублей — это их обязанность
Биатлон 0

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал требование олимпийского чемпиона Сергея Тарасова выплатить ему 3,5 млн рублей за работу в качестве члена правления организации.

«СБР должен выплачивать своим работникам положенные деньги, это обязанность работодателя.

Пока я был президентом, мы договорились временно приостановить выплаты, чтобы больше денег шло на развитие биатлона, но это не означает полный отказ от своих обязанностей – заработная плата в любом случае должна быть выплачена.

Мы рассчитывали, что работа продлится четыре года, но теперь там другая команда, которой всё равно необходимо выполнять трудовое законодательство», — цитирует Драчёва ТАСС.

Претензия Тарасова исходит из того, что за работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тыс. рублей в месяц. Соответствующий трудовой договор был подписан Тарасовым и Владимиром Драчёвым. В случае невыполнения требований бывший член правления может обратиться в суд.

Олимпийский чемпион Тарасов требует у СБР 3,5 млн рублей
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