Бьорн Ферри — о Е. Устюгове: глядя на жулика, нельзя сказать, что он подозрительный

Бывший шведский биатлонист Бьорн Ферри прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, в которой Ферри выступал в составе занявшей четвёртое место сборной Швеции, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Ферри спросили, как вёл себя Устюгов в тот период.

«Он был приятным. Глядя на жулика, нельзя сказать, что он подозрительный. Тогда это не такой хороший жулик.

Устюгов был весёлым. Говорил «привет», «спасибо», «поздравляю». Он был хорошим парнем», — приводит слова Ферри Aftonbladet.