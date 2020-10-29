Доротея Вирер показала фото новой винтовки. Она полностью зеркальная

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, в сезоне-2019/2020 завоевавшая «Большой хрустальный глобус», победив в личном зачёте Кубка мира, опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке можно посмотреть, как выглядит новая винтовка биатлонистки.

В сезоне-2019/2020 Вирер выступала с белой винтовкой. В предстоящем сезоне она будет выступать с зеркальной винтовкой.

Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, трижды чемпионка мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. В активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.