Евгений Устюгов впервые прокомментировал решение CAS лишить его золотых медалей ОИ

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов впервые прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала его победы на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Первое эхо прилетело в 2016 году, когда мой паспорт крови посчитали подозрительным. После этого мы отправили ряд моих анализов и анализов моих родителей в IBU. В ответ на это IBU предложил пройти дополнительные тесты, на что я согласился, поскольку я ни в чём не виноват и мне скрывать нечего. В 2017 году, спустя три года после завершения карьеры, ко мне дважды приезжали офицеры допинг-контроля IBU, забирали кровь и исследовали её в своих лабораториях. На основании этих исследований в 2018 году эксперты IBU по биологическому паспорту признали, что у меня есть генетическая мутация и повышенный уровень гемоглобина нормален для моего организма.

После этого IBU перестал предъявлять претензии, закрыли дело и успокоились. Но, к сожалению, в 2020 году IBU вдруг решил, под непонятным предлогом, возобновить это дело в панели CAS ADD в отсутствие каких-либо новых доказательств. Эксперты IBU по биологическому паспорту взяли и на ровном месте кардинально изменили своё мнение. И вот к чему это привело. На мой взгляд, это беспредел со стороны IBU и CAS ADD. Очень жёсткий. Думаю, что все это прекрасно понимают.

Я был крайне удивлён, когда ознакомился с новыми обвинениями IBU. Помимо того, что я никогда не соглашался на рассмотрение моего дела в CAS ADD, который получил такие полномочия только в сентябре 2019 года, я никогда не давал согласия на применение ко мне новых правил IBU. Получается, что IBU может делать всё, что захочет, и всё это им сходит с рук. Может быть, в следующий раз они установят столетний срок давности и дисквалифицируют вообще все результаты спортивных соревнований, в которых выиграли русские спортсмены. Срок давности по моему делу составляет 8 лет, а не 10 лет, как заявлял IBU. Очевидно, что IBU действует недобросовестно в нарушение всех принципов. А решение CAS ADD — просто дикость», — цитирует его «Спорт-экспресс».