Николай Лопухов: у Е. Устюгова всегда был повышенный гемоглобин перед стартами

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Перед стартами у него всегда был повышенный гемоглобин, около 180. Это было для нас проблемой, но это его свойство от природы. У меня тоже повышенный гемоглобин. Такое свойство бывает у некоторых людей, и это вовсе не говорит о каких-то нарушениях.

Я знаю, что и руководство СБР было в курсе этой проблемы, мы писали в IBU, объясняли ситуацию. Мы все переживаем и считаем это решение величайшей глупостью, ведь закончил он много лет назад. В этом вопросе много непонятного, политического и непорядочного.

Я согласен с Чепиковым, что уже прошёл срок давности. Но мы надеемся, что этот вопрос не закрыт и разрешится позитивно», — приводит слова Лопухова News.ru.