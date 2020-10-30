Биатлонистка Тимербулатова: условия в Терсколе — как в 90-х. Наверное, ничего не менялось

Российская биатлонистка Эмма Тимербулатова рассказала, в каких условиях ей приходится тренироваться на базе в Терсколе (Кабардино-Балкария).

«Перед домашним сбором (в Тюмени. — Прим. «Чемпионата») мы тренировались в Терсколе. Скажу, что там очень красиво. В прошлом году мы ездили, например, в Австрию, так вот в Кабардино-Балкарии намного красивее.

Условия? Немного похоже на 90-е. Там с того периода, наверное, ничего и не менялось. Деревянные кровати, телевизоры-ящики. Но жить можно. Мы же приезжали прежде всего тренироваться», — приводит слова спортсменки издание «Тюменская арена».

Также Тимербулатова рассказала, чем будет заниматься на сборе в Тюмени.

«Накатать объём, упор на силовые тренировки. Следующий сбор – уже будет разгон перед началом сезона», — добавила она.