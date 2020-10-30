Т. Бё может стать обладателем уникального достижения в случае дисквалификации Е. Устюгова

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, 10-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, что ему пойдёт на пользу возможная дисквалификация россиянина Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

Дело в том, что если Устюгову не удастся оспорить решение панели CAS ADD, то среди прочих медалей он лишится серебра в масс-старте на чемпионате мира—2011 в Ханты-Мансийске. А это означает, что финишировавший тогда четвёртым Бё-старший получит бронзу. Для Тарьея эта медаль станет шестой в шести гонках тех соревнований, и именно он, а не его младший брат Йоханнес, окажется рекордсменом по количеству медалей на одном чемпионате мира.



«Должен признать, что немного горд собой. Круто стать первым, кто это сделал. Получается, что мне удалось сделать то, что не получилось у Йоханнеса, и это очень хорошо. Этой зимой Йоханнес взял шесть медалей, а я сделал то же самое в 2011-м, но у него было семь гонок, а не шесть, как у меня. Думал, брат обошёл меня по всем показателям, но благодаря этой истории я вырываюсь вперед хотя бы по этому пункту! Так что это весьма значительная причина для радости», — приводит слова Бё-старшего TV2.

Устюгов может обжаловать решение CAS ADD до 16 ноября.