Антон Бабиков: требовательность к себе гораздо выше, чем любое давление

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как относится к критике его невысокой скорости на лыжне в последние сезоны.

«За критикой в Интернете не слежу, у меня нет соцсетей, это всё очень сложный процесс, чтобы так его комментировать. Надеюсь, очень скоро опровергну мнение критиков, потому что тренеры так не считают и я так не считаю, а тренеры более сведущи в этом вопросе, стоит прислушиваться к их мнению. Люди просто не знают всех тонкостей. Всё будет хорошо.

Справляться с давлением уже не сложно. Когда-то, наверное, был такой момент. Сейчас такого давления не чувствую и понимаю, в чём ответственность. Понимаю, что люди хотят видеть. Понимаю, что тоже хочу это увидеть в сотню раз больше тех, кто пишет комментарии и переживает за нас, потому что для меня это не только желание видеть красивую картинку, а весомая часть жизни. Требовательность к себе гораздо выше, чем любое давление. Думаю, умею с этим справляться», — сказал Бабиков YouTube-каналу Союза биатлонистов России.