Антон Бабиков: цели на сезон максимально высокие — попадание как можно чаще в топ-15 на КМ

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как изменились тренировки и нагрузки с приходом нового старшего тренера сборной России Юрия Каминского.
«Полностью приняли план, предложенный тренерами. В чём-то он был новым, особенно по сравнению с двумя предыдущими годами. Но обсуждать это с тренерами не видел смысла. Правильнее принять работу и попробовать её сделать, а потом увидеть реакцию организма, обсуждать, если потребуется. А не попробовав, говорить, нужно тебе это или нет, неправильно.
Нагрузки при Каминском кардинально отличаются. Когда объём увеличивается в два раза, это очень значительные цифры. Сначала трудно было привыкнуть, но когда-то мы уже выполняли приблизительно такую работу. Был какой-то голод, большое количество мотивации, поэтому не составляло проблем выполнять.
Мы меняем места тренировочного процесса, я впервые побывал на Семинском перевале. Много вещей, которые стоит анализировать. Но с тренировочным планом организм справляется абсолютно. И по показателям тестирования видим, что прирост очень значительный.
Цели на сезон максимально высокие, хотя сейчас сложно оценивать, каким он будет. Попадание в основную сборную России на соревновательный период и попадание как можно чаще в топ-15 на Кубке мира. Это будет хорошим шагом вперёд.
Биатлонист сборной России — это совокупность очень высоких требований к себе. Это должно вызывать долю ответственности к тому, что ты делаешь, как поступаешь, смотришь на вещи вокруг. Это приятная должность, в которой нужно развиваться в статусе того, что ты представляешь огромную страну», – сказал Бабиков YouTube-каналу Союза биатлонистов России.
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