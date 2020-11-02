Отец Фуркада: золото ОИ-2010 — это награда за борьбу, которую Мартен вёл против допинга

Отец Мартена Фуркада Марсель прокомментировал решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которая аннулировала результаты Евгения Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014. В эти даты входит золотая медаль в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере.

Вторым в масс-старте на Играх-2010 был молодой француз Мартен Фуркад, который в случае лишения Устюгова медали станет шестикратным олимпийским чемпионом. То золото могло стать для него первым.

«Эта процедура растянулась на 5 лет: допинг всегда на шаг впереди! Конечно, спустя 10 лет после гонки это не изменит жизнь моего сына, но это награда за борьбу, которую Мартен вёл против допинга на протяжении всей карьеры.

Устюгов был обманщиком, и его поймали. Его товарищи по мужской эстафетной команде могут сказать ему «спасибо», ведь у них тоже отнимают медали Олимпийских игр и чемпионатов мира», – приводит слова Фуркада-старшего France Info.