Директор сборных Франции по биатлону и лыжным гонкам заболел коронавирусом
Руководитель сборных команд Франции по биатлону и лыжным гонкам Стефан Бутье сообщил, что он заразился коронавирусом.
«Несмотря на все возможные меры предосторожности, около 10 дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. С тех пор я нахожусь дома. Если поймаешь вирус, мало что с этим можно поделать, и теперь у меня есть доказательства. Я понимаю, как я заразился, ведь люди из моего окружения тоже заболели. И я не помню, когда мне было так же плохо, как сейчас.
Поскольку в Норвегии к мерам предосторожности относятся ещё внимательнее, чем во Франции, наши сборы для команд по биатлону и лыжным гонкам там отменены. Спортсмены будут заниматься в Бессане», — процитировало Стефана Бутье издание L'Est Républicain.
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