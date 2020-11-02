Бывшему президенту СБР Александру Кравцову изменили меру пресечения на домашний арест

Московский городской суд 2 ноября изменил меру пресечения директору Центра спортивной подготовки сборных команд (ЦСП) и бывшему руководителю Союза биатлонистов России (СБР) Александру Кравцову с заключения под стражу на домашний арест, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

По условиям домашнего ареста Кравцову запрещено общаться со свидетелями, другими обвиняемыми и подозреваемыми по своему делу, использовать средства связи, а также выходить в Интернет за исключением чрезвычайных случаев. Под домашним арестом он будет находиться как минимум до 15 ноября.



Кравцов был арестован 18 сентября. На него заведено дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 млн руб. Суть обвинения в том, что Кравцов трудоустроил на различные должности в сборной нескольких человек, при этом они не работали, но получали зарплату.

Кравцов отказался признавать свою вину, заявив, что с ним пытается свести счёты его бывший заместитель по хозяйственной части Александр Афанасьев, который был уволен за сокрытие доходов.