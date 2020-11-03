В Шушене отказались от проведения гонок открытия биатлонного сезона

В Шушене (Норвегия) не смогут принять гонки открытия биатлонного сезона, которые должны были пройти с 13 по 15 ноября. Об этом информирует норвежское издание NRK.

Сообщается, что местные власти ограничили проведение крупных мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время Союз биатлонистов Норвегии ищет другое место, где могут пройти соревнования.

«Важность сохранения здоровья людей превосходит всё остальное в наше время», – сказал глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

Напомним, сезон-2019/2020 Кубка мира по биатлону был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавирусной инфекции.