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В Шушене отказались от проведения гонок открытия биатлонного сезона

В Шушене отказались от проведения гонок открытия биатлонного сезона
Биатлон / Кубок мира 0

В Шушене (Норвегия) не смогут принять гонки открытия биатлонного сезона, которые должны были пройти с 13 по 15 ноября. Об этом информирует норвежское издание NRK.

Сообщается, что местные власти ограничили проведение крупных мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время Союз биатлонистов Норвегии ищет другое место, где могут пройти соревнования.

«Важность сохранения здоровья людей превосходит всё остальное в наше время», – сказал глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

Напомним, сезон-2019/2020 Кубка мира по биатлону был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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