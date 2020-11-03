Мужская сборная России по биатлону завершила тренировочный сбор в Алдане. Фото

Тренер сборной России по биатлону Дмитрий Шукалович рассказал, что мужская команда завершила тренировочный сбор на снегу, который проходил в центре зимних видов спорта в Алдане.
«Сбор в Алдане закончили. Надеемся, якутский снег и воздух придаст сил на весь сезон», — написал Шукалович на своей странице в «Инстаграме».
`Посмотреть фотографии можно на странице Шукаловича в "Инстаграме".
Напомним, новый сезон Кубка мира-2020/2021 начнётся 28 ноября в финском Контиолахти, где состоятся первые два этапа.
Мужская сборная России приступила к тренировочному сбору в Алдане 13 октября.
27 сентября прошёл первый контрольный старт мужской сборной России на сборах в Тюмени. Биатлонисты пробежали суперпреследование на роллерах. Победу одержал Эдуард Латыпов, вторым стал Антон Бабиков, третьим — Никита Поршнев.
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