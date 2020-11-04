Биатлонист Поварницын и ещё четверо сотрудников сборной России заразились коронавирусом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что биатлонист Александр Поварницын, а также четыре человека из персонала команды сдали анализы на наличие в организме коронавирусной инфекции, которые дали положительные результаты.
«Перед заключительным днём (сборов в Алдане. — Прим. «Чемпионата») прошли очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырёх человек из персонала команды. Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии», — цитирует Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Также Каминский рассказал, как себя чувствует Пётр Пащенко, который недавно перенёс коронавирус.
«Он тренировался отдельно от команды, питался и жил тоже отдельно. В последние дни проводил небольшие аэробные тренировки.
Поскольку томография показала, что у него 10% поражения лёгких, ему пришлось пропить антибиотики. После такой болезни нужно очень аккуратно и понемногу втягиваться в тренировочный процесс. Пока Петру придётся остаться в Алдане – он сдал один отрицательный тест, но по правилам нужно сдать ещё один», — добавил он.
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