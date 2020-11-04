Матвей Елисеев — о тренировках на Семинском перевале: это очень круто!

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев рассказал о тренировках на Семинском перевале в Алтайских горах. К сезону-2020/2021 Елисеев готовится самостоятельно.

«Семинский перевал! Отличное место для тренировок — снег выпадает рано, самое то для вкатки. Достойная высота, к которой надо относиться с осторожностью (у кого бы я ни спросил, все в один голос твердят, что тут ни в коем случае нельзя перегружаться, последствия бывают тяжёлыми). Зато природа потрясает видами, надо только подняться повыше. Но основа — это люди, а они тут отзывчивы максимально! Это очень круто!» — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».

Основная сборная России проводит сбор в Алдане (Якутия).