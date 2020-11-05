Антон Шипулин посвятил маме трогательный пост в «Инстаграме»

Депутат Госдумы РФ, бронзовый призёр Олимпийских игр—2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» трогательный пост, посвящённый маме.

«Сегодня день рождения у моей мамы, самой лучшей мамы в мире! Мама, спасибо тебе за жизнь, знания, ласку, тепло и любовь. Знаю, как много сил ты вложила в воспитание меня и моих сестёр, ты делала всё, чтобы мы выросли достойными людьми, реализовались в этой жизни. Если бы не твоя поддержка, если бы не твоя вера, я бы, наверное, ничего не добился в этой жизни.

Сейчас, уже став отцом, я понимаю, какая это огромная ответственность быть родителем. И этому я учусь у тебя, мама. Будь самой счастливой, никогда ни о чём не грусти, я всегда рядом! Очень сильно тебя люблю!» — написал Шипулин, прикрепив текст к фото с мамой и сестрой Анастасией Кузьминой, трёхкратной олимпийской чемпионкой по биатлону в составе сборной Словакии.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Антона Шипулина.