Гонки открытия биатлонного сезона не состоятся

В Норвегии не смогут принять гонки открытия биатлонного сезона, которые были запланированы на период с 13 по 15 ноября. Об этом информирует норвежское издание NRK.
Напомним, изначально соревнования должны были пройти в Шушене, но местные власти ограничили проведение крупных мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции. Союз биатлонистов Норвегии принялся искать другое место — в частности, вариантом был Трюсиль, — где могут пройти соревнования, но поиски не увенчались успехом.
«Мы не рискнём проводить соревнования в Трюсиле. Опасно подвергать риску как жителей Трюсиля, так и спортсменов перед началом сезона.
В соответствии с новыми мерами контроля за распространением COVID-19, которые были приняты правительством Норвегии, мы приняли такое решение», – сказал глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.
Напомним, сезон-2019/2020 Кубка мира по биатлону был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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