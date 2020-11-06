Гонки открытия биатлонного сезона не состоятся

В Норвегии не смогут принять гонки открытия биатлонного сезона, которые были запланированы на период с 13 по 15 ноября. Об этом информирует норвежское издание NRK.

Напомним, изначально соревнования должны были пройти в Шушене, но местные власти ограничили проведение крупных мероприятий из-за пандемии коронавирусной инфекции. Союз биатлонистов Норвегии принялся искать другое место — в частности, вариантом был Трюсиль, — где могут пройти соревнования, но поиски не увенчались успехом.

«Мы не рискнём проводить соревнования в Трюсиле. Опасно подвергать риску как жителей Трюсиля, так и спортсменов перед началом сезона.

В соответствии с новыми мерами контроля за распространением COVID-19, которые были приняты правительством Норвегии, мы приняли такое решение», – сказал глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

Напомним, сезон-2019/2020 Кубка мира по биатлону был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавирусной инфекции.