Антон Шипулин занялся решением проблем биатлонистов из Серова

Депутат Госдумы РФ, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин рассказал о визите в Серов в качестве президента федерации биатлона Свердловской области.



«Сегодня ездил в Серов, нужно было оценить состояние местного стрельбища для биатлонистов, посмотрел ещё бывшую базу «Локомотива». Это здание принадлежит РЖД, а его было бы здорово продать или передать муниципалитету, чтобы это здание стало дополнительной площадкой для переодевания лыжников и биатлонистов. По этому вопросу уже связался с главой РЖД в Свердловской области, думаю, решим. Ещё одна проблема — у биатлонистов нет оружейной комнаты, займёмся. Плюс есть вопросы с экипировкой, но тут я в ближайшее время помогу. В общем, задач очень много, будем постепенно разбираться.

Еще в Серове появилась освещённая 1 км трасса, местные власти изыскали на неё средства. Такая трасса местным спортсменам очень нужна. В городе только-только снег выпал, а местные уже укатали его, гоняют на лыжах.

Радует, конечно, что в Серове есть такой огромный интерес к биатлону и лыжным гонкам! Я не так давно рассказывал, что мой благотворительный фонд подарил местным спортсменам две винтовки. Так вот ребята уже выступали на соревнованиях и показали крутой результат — семь призовых мест!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».