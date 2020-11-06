«Мы осиротели...» Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни сатирика Михаила Жванецкого.
«Жванецкий… Посчастливилось вместе работать с Мастером! Помню, на одном большом мероприятии мы даже делили одну гримёрку! Я захожу и слышу от Михал Михалыча: «Молодой человек, я вас знаю, смотрю и очень люблю, не подскажете вашу фамилию…» А потом я опоздал на банкет, захожу и в присутствии важных людей слышу возглас Жванецкого: «Да это же Губерниев». Все и обалдели…
Светлая память, мы осиротели...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Лишь месяц назад он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста.
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