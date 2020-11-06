Анна Шпрунг: когда к биатлонистам пришла австрийская полиция, Драчёв сразу меня набрал

Бывшая российская биатлонистка Анна Шпрунг (Волкова) рассказала, что всегда помогает соотечественникам, которые приезжают в Австрию и Рамзау, где она живёт уже более 20 лет. Например, к ней обращались два года назад, когда в дверь к Антону Шипулину и Александру Логинову постучалась австрийская полиция.
«Полиция ведь тогда пришла не днём с переводчиком, а к ребятам постучались вечером, после тренировки, когда они уже, насколько я знаю, спать легли. Представьте, что к вам стучится в дверь полиция и начинает что-то вменять на немецком языке. У любого человека будет паника. Президентом тогда был Володя Драчёв. У него мой телефон есть. Он сразу меня набрал. Я позвонила по личному телефону консулу в Зальцбурге, а дальше он связал с послом в Вене. Пошла юридическая история. Мальчишек оставили в покое. Спортсменам нужно на трассе всё доказывать, а там уже юристы пусть между собой договариваются.
Нужно ли было Дмитрию Губерниеву поднимать тогда шум? Естественно, нужно было. Важно, что он эту историю рассказал и сделал на ней акцент. Я считаю, что Дима Губерниев много вкладывает в биатлон. Я за это ему очень благодарна», — приводит слова Шпрунг сайт «Матч ТВ».
До 1998 года Анна выступала за национальную команду, становилась победителем и призёром этапов Кубка мира, участвовала в Олимпиаде в Нагано, брала медали чемпионатов мира, в том числе золото в командной гонке в Хохфильцене вместе с Ольгой Ромасько, Светланой Ишмуратовой и Альбиной Ахатовой.
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