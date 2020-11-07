Конгресс IBU на ближайшем заседании не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) на ближайшем заседании не собирается поднимать вопрос о восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.



«В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, касающихся членства национальных федераций», — сообщили в IBU.



Напомним, СБР был ограничен в правах в 2017 году. Причиной такого решения конгресса IBU стало большое количество нарушений антидопинговых правил. С тех пор страна лишилась права проводить международные старты, которые регулярно проходили на её территории. Россия также не может иметь своих представителей в IBU.

Очередное заседание конгресса IBU пройдёт 14 ноября.