Конгресс IBU на ближайшем заседании не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) на ближайшем заседании не собирается поднимать вопрос о восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.
«В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, касающихся членства национальных федераций», — сообщили в IBU.
Напомним, СБР был ограничен в правах в 2017 году. Причиной такого решения конгресса IBU стало большое количество нарушений антидопинговых правил. С тех пор страна лишилась права проводить международные старты, которые регулярно проходили на её территории. Россия также не может иметь своих представителей в IBU.
Очередное заседание конгресса IBU пройдёт 14 ноября.
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