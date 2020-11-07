«Шёл третий час, спасать меня не спешат». Екатерина Мошкова застряла в лифте

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова на своей странице в «Инстаграме» рассказала, что застряла в лифте. Серией фотографий Екатерина поделилась с подписчиками через «сториз». На снимках можно видеть, как уставшая от ожидания спортсменка сидит на полу лифта, разминает стопу, на которой уже нет обуви, и перекусывает тем, что оказалось в рюкзаке.

«А вы когда-нибудь застревали в лифте? Шёл третий час, спасать меня не спешат», — написала Екатерина.

Фото: «Инстаграм» Екатерины Мошковой

24-летняя биатлонистка — четырёхкратный призёр зимней Универсиады в Красноярске-2019. Трижды ей удалось выиграть золотую медаль международных соревнований, один раз — серебро. Кроме того, Мошкова является чемпионкой России по биатлону и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира.