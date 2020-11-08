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Три украинских биатлониста заразились коронавирусом во время сбора в Финляндии

Три украинских биатлониста заразились коронавирусом во время сбора в Финляндии
Биатлон 0

Четыре представителя сборной Украины, которая проходит сбор в Вуокатти (Финляндия) заразились коронавирусом. Как сообщает Xsport, трое из них — спортсмены из состава «Б», один — член медицинского персонала сборной. Имена биатлонистов не разглашаются.

Результаты тестов стали известны 5 ноября. Сборная была отправлена на карантин в полном составе. Смогут ли спортсмены продолжить тренировки, пока не известно.

Что касается основной сборной Украины, то подготовка команды проходит без дополнительных ограничений. Команда «Б» должна была тренироваться в Вуокатти до 20 ноября, после чего в планах делегации было возвращение на Украину.

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