Гореева: каждый раз, когда обо мне говорит Губерниев, гонка у меня не получается

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о взаимосвязи своих результатов со словами спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
«Победа в контрольной гонке сборной? Она дала толчок вверх — сразу больше внимания ко мне, разные гурппы в „Инстаграме“ начали больше выкладывать мои интервью, которые я никому не давала… Более ста подписчиков, Губерниев даже на меня подписался.
Меня дважды показывали по телевизору, и всякий раз, когда Дмитрий что-то обо мне говорит, гонка у меня не выходит. „Вот бежит Анастасия Гореева. Очень талантливая юниорка...“ И всё. Сразу же опускаюсь за пределы топ-20. Не знаю, как это связано, я ведь не в курсе этого в ходе гонки, но уже потом родители мне рассказывают, что обо мне говорил Губерниев», — рассказала Анастасия в интервью официальному YouTube-каналу СБР.
- 8 ноября 2020
-
11:48
-
11:12
- 7 ноября 2020
-
18:34
-
18:07
-
12:04
-
11:53
- 6 ноября 2020
-
23:43
-
21:45
-
20:35
-
18:25
-
15:55
-
14:41
-
11:15
- 5 ноября 2020
-
21:29
-
16:33
-
16:18
-
15:46
-
13:32
-
12:30
-
10:01
-
08:51
- 4 ноября 2020
-
23:04
-
19:23
-
18:11
-
16:32
-
16:00
-
04:54
-
00:38
- 3 ноября 2020
-
21:34
-
20:15
-
10:01
- 2 ноября 2020
-
20:40
-
20:25
-
17:39
-
15:55