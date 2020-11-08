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Гореева: каждый раз, когда обо мне говорит Губерниев, гонка у меня не получается

Гореева: каждый раз, когда обо мне говорит Губерниев, гонка у меня не получается
Биатлон 0

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о взаимосвязи своих результатов со словами спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Победа в контрольной гонке сборной? Она дала толчок вверх — сразу больше внимания ко мне, разные гурппы в „Инстаграме“ начали больше выкладывать мои интервью, которые я никому не давала… Более ста подписчиков, Губерниев даже на меня подписался.

Меня дважды показывали по телевизору, и всякий раз, когда Дмитрий что-то обо мне говорит, гонка у меня не выходит. „Вот бежит Анастасия Гореева. Очень талантливая юниорка...“ И всё. Сразу же опускаюсь за пределы топ-20. Не знаю, как это связано, я ведь не в курсе этого в ходе гонки, но уже потом родители мне рассказывают, что обо мне говорил Губерниев», — рассказала Анастасия в интервью официальному YouTube-каналу СБР.

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