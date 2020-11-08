Касперович: Логинов не игнорирует подготовку со сборной России

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал тот факт, что его подопечный пропускает очередной сбор национальной команды России. Напомним, главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Логинов не примет участия в централизованной подготовке команды в Ханты-Мансийске, вместо этого спортсмен продолжит самоподготовку в Тюмени.



«Насчёт отсутствия на сборах в Ханты‑Мансийске нужно понимать, что Логинов полностью провёл самостоятельный сбор. Зачем эти переезды и контакты? Со стороны базы в Тюмени ему созданы все условия.



Всё нормально, он готовится, в хорошей форме. Он не игнорирует подготовку с командой, это обусловлено эпидемиологической ситуацией, просто подвергал бы себя риску. Никаких обид нет, отношения со всеми тренерами отличные», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».